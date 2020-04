Gazapera (06/04/20)

Las palabras «suroeste» y «cerro» no son nombres propios y no van en mayúscula: «El suroeste, a la sombra del cerro Tusa».

«… ya hice el pedido de frutas. Son súper organizados…». Me llegó por guasap: lo hablado, no el pedido.

Nunca he conocido en persona un iceberg, pero los que conozco en cine o en revistas no ameritan mayúscula a menos que inicien párrafos.