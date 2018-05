Gazapera (07/05/18)

Ya voy, Toño

«Hola, hay fondos de herencia no reclamados de $ 5,500,000.00. Legado en el Banco de mi cliente fallecido que tiene el mismo apellido y nacionalidad con usted. Póngase en contacto conmigo para más detalles». Correo no deseado.

¿Cómo les parece este correo no deseado, ni pedido, ni soñado? D’eso tan güeno no dan tanto. Vean cómo sirve para cualquier banco, cualquier apellido y cualquier nacionalidad. Y apuesto que ya han caído varios, qué pesar. Eso me llegó el día de la Santa Cruz.

El verbo haber

«Algo semejante a sucedido con el lateral por izquierda…». El Espectador.

Mi amigo Gustavo Ramos me envió esta perla que no es muy escasa que digamos. Se trata de confundir la tercera persona del presente singular indicativo del verbo auxiliar «haber» con la preposición «a». Es extraño también que el corrector de Word no la señala.

De la academia

«Desde preescolar metodología europeas tales como Montessori, Reggio Emilia, la sofrología se integran para formar un propuesta integral que cubre las necesidades de los niños y no descuida ninguna de sus dimensiones». «Sic».

Yo habría redactado este párrafo así: Metodologías europeas tales como el método de Montessori, el de Reggio Emilia y la sofrología se integran para formar una propuesta integral que cubra las necesidades infantiles desde preescolar sin descuidar ninguna de sus dimensiones.

La directiva

«Para ello, las directivas de La Católica (como es conocida en Chile) han instalado camas acondicionadas en tres de las cinco sedes que tienen en Santiago de Chile». El Espectador.

Un sustantivo colectivo es aquel que, según el Diccionario, «en singular designa un conjunto homogéneo de cosas, animales o personas; p. ej., cubertería, enjambre, ejército». La palabra «directiva» puede ser el femenino de «directivo», pero también es el colectivo (en singular) de las personas, hombres y mujeres, que dirigen una entidad. Por tanto, en la cita se refiere a las personas (hombres y mujeres) que dirigen La Católica: «la directiva de La Católica…».

[email protected]