Gazapera (09/07/18)

Lenguaje incluyente

«El domingo por la noche, los y las mexicanas salieron […] donde por más de 12 años hubo fuertes y violentas represiones contra los manifestantes […] la afinidad con los y las jóvenes…». El Espectador.

En este lenguaje incluyente hay dos fallas, la primera es el cambio de género olvidado, pues al decir «los y las» se echa al olvido el género masculino. La segunda consistente en olvidarse de su propósito incluyente y mostrar la forma correcta en la que el masculino es el género no marcado en la dualidad masculino-femenino y por lo tanto es correcto decir que los manifestantes fueron atacados por violentas represiones (ver numerales 2.2 y 2.3 de la Nueva gramática de la lengua española). Es conveniente recordar que la Real Academia Española aconseja usar las letras en los numerales que se pronuncian en una sola palabra: «… por más de doce años».

Las comillas y un esqueismo

«… otros llevaban muñecos del “Peje” como se conoce informalmente al presidente electo […] La segunda es que “AMLO”, como se conoce al candidato, supo inscribirse en el poderoso pop mejicano…». El Espectador.

Ni Peje, como apodo, ni AMLO (también pudo ser Amlo), como nombre alterno, llevan comillas. Cuando el autor escribió su columna ya Amlo no era candidato. Para borrar el esqueísmo se pudo haber redactado así: «La segunda es la astucia de AMLO, como se conoce al presidente electo, supo inscribirse en el poderoso pop mejicano…».

De la academia

«El “tire y afloje” del control de precios a los medicamentos».

Al consultar la locución entre comillas para saber si éstas se justifican, me quedé a mitad de camino, pues el tire y afloje los he escuchado siempre en modo imperativo, pero el Diccionario me dijo que se trata de una locución sustantiva en presente de indicativo y lo veo más lógico pues el tirar y aflojar es propiedad del negocio y no una orden al negociante. Por tanto, no se necesitan las comillas, mas sí el cambio de modo: «El tira y afloja del control de precios...».

