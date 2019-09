Gazapera (09/09/19)

El gallardo aventurero

Estaba leyendo en El Espectador la excelente memoria de la abuela de Daniela Suárez para recordar las radionovelas de la mitad del siglo pasado, y la exactitud de Daniela para llevarnos a los diferentes escenarios imaginados. Se arrimó mi hermana y me pidió el periódico para leerlo. Nuestras edades ya marcan con el siete adelante, es decir, estamos de pies a cabeza en el artículo mostrado. De pronto mi hermana con un dejo de tristeza anota que no le habían puesto su Gallardo aventurero. Inmediatamente, sin gaguear empieza a recordar el estribillo: «El gallardo aventurero: sus aventuras eran conocidas de todo el mundo y todos conocieron la más extraordinaria de ellas. Época en la que los hombres, por ganar la sonrisa de unos labios de mujer, desafiaban la muerte; época en que las mujeres, con una mirada profunda de sus ojos negros, decían con elocuencia amorosa el secreto que había en sus corazones».

El común

«¿Cambia su léxico al dirigirse a personajes públicos de relevancia y cuando lo hace para personas del común?». El Espectador.

Mi amiga Nancy Piedrahíta, de Cañasgordas (Antioquia), me pregunta si no es lo mismo decir «el común» que «persona del común». Algunas palabras en nuestro idioma tienen la característica de significar a la vez un conjunto y un plural. Así una «persona del común» es el singular y «el común» es el conjunto de todas las personas del común. Otro ejemplo en que muchos se equivocan es «la directiva de una empresa», conjunto de personas que dirigen la empresa, y no se dice «las directivas de la empresa» pues entre el conjunto de directores puede haber hombres y mujeres.

Clic

«… todos a un click». Propaganda de elecciones.

La palabra «clic» es una palabra onomatopéyica, es decir, es la representación de un sonido, y en español no hacemos sonar una ka después de una ce que con ella basta. Ahora, una buena: «Las bicicletas para EnCicla…». Me siento bien, no porque sean bicicletas, sino porque le hará borrar esa mayúscula intermedia que nuestro idioma no obliga.

