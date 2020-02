Gazapera (10/02/20)

Este gazapo ya lo he enviado en otras oportunidades y algunos lectores han venido usando el correcto. Consiste en que el producto interno bruto no es un nombre propio y debe escribirse en minúsculas. Las mayúsculas se usan para leer la sigla pues con minúsculas dificulta su lectura: PIB.

Vean lo que pasa si no se conoce la puntuación. ¿Cómo así que Gerardo es una sola, si él es todo un varón? Tampoco debió ser con mayúscula. Pero si estudiamos bien lo que se quiso decir no hay que dudar del sexo de Gerardo. Si yo hubiera sido el amigo de Gerardo habría fabricado la frase así: «Es una sola, Gerardo, no una docena». Las dos comas entre las que está Gerardo se llaman comas del vocativo, pues se usan para llamar la atención de Gerardo. La segunda coma, además de ser la del fin del vocativo, sirve para separar las cantidades una guanábana de una docena, si era de guanábanas que se trataba. Otros ejemplos de desconocimiento de las comas del vocativo: Feliz día Germán. Hola Jaime. Gracias Juvenal. Así mismo están las demás charlas del guasap.