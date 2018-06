Gazapera (11/06/18)

Esqueísmos y dequefobias

«… y es que, gracias a su cargo como supervisora de operaciones, no solo tenía un salario por encima del promedio […] La verdad es que los primeros seis años yo estuve conforme. Empecé a trabajar y me di cuenta que me gustaba la cocina».

En este escrito encuentro dos construcciones con esqueísmos que sobran y una dequefobia.

El primero no tiene ninguna función en la oración y se puede retirar: «… y, gracias a su cargo como supervisora de operaciones, no solo tenía un salario por encima del promedio…». El segundo es una muletilla que padecen muchos escritores y consiste en jurar lo que se va a decir mediante la frase «la verdad es que». Veamos qué pasa si se elimina ese juramento: «Los primeros seis años estuve conforme». No pasó nada. No hacía falta el juramento. Por último, el autor tuvo miedo al dequeísmo y borró la preposición: «Empecé a trabajar y me di cuenta de que me gustaba la cocina».

De la academia

«Durante tres (3) semanas, actividades como taller de pintura, culinaria, taller de comics, campamentos, citytour, entre otras, se desarrollarán día a día por equipos cuyo nombre serán los seleccionados de fútbol que se encuentran en el mundial».

Esa costumbre que tienen algunos autores de mencionar un número en letras y repetirlo en cifras entre paréntesis, es sólo para los documentos jurídicos y comerciales para evitar confusiones. En los demás son incómodos para los lectores. Los números que se enuncian en una sola palabra siempre van en letras los demás si son cortos, se pueden poner en letras, si largos, en cifras. La institución educativa de la que tomé este párrafo es bilingüe español e inglés. Pero, por favor, escriban en un solo idioma, pero no en un revoltijo de inglés y español fastidioso:

«Durante tres semanas se desarrollarán día a día actividades como taller de pintura, culinaria, taller de historietas, campamentos, paseo por la ciudad, entre otras, Las actividades se llevarán a cabo por equipos cuyos nombres serán aquellos de los seleccionados del Mundial de Fútbol».

