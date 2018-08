Gazapera (13/08/18)

La media noche

Mi amiga María Eugenia Díaz Ramírez me pide explicación acerca de la forma que se utiliza las horas antes del mediodía (ante meridiem o a. m., que no a.m.) y después del medio día (post meridiem o p. m., que no p. m.), que según ella el común tiene dificultad porque la media noche no tiene un nombre parecido al meridiem del medio día, lo que dificulta entender cómo se denomina la medianoche.

Tal vez se asustarán si les digo que el medio día y la media noche no existen, pues son un par de instantes con cero segundos de existencia. Y he utilizado segundos por ser de conocimiento general, toda vez que existen diez unidades temporales más pequeñas que el segundo, difícil de creer; dejemos eso a los físicos que manejan esas pequeñeces. Lo mencioné para demostrar lo que dije de la inexistencia física del mediodía y de la medianoche; porque tan pronto se llega a una de ellas se está saliendo también porque el tiempo no se detiene.

Como todas las horas están referidas al meridiem se encuentra dificultad cuando el inicio o la terminación es la media noche, Ese instante, si es terminal, pudiera incluirse entre los posts meridiem y, si es inicial, en los antes meridiem. Eso dificultaría el nombre único, por lo que mejor se habla de la media noche y el texto dirá si la media noche es inicial o terminal.

De la academia

«…uno a uno de los homenajeados desfiló ante los demás estudiantes, familias, docentes e invitados al evento, para ser enaltecidos en alguna de las siguientes categorías».

Al parecer, el escritor consideró que la expresión «uno a uno» fuera singular; la confundió con «...cada uno de los homenajeados desfiló…» y por eso la concordancia la puso en singular, pero cuando aparece el participio «enaltecidos». Imposible volverlo singular; así la expresión sustantiva «uno a uno» es plural: «… uno a uno los homenajeados desfilaron […] para ser enaltecidos en alguna de las siguientes categorías…». Sobra, entonces la palabra «que». Si estoy equivocado con estas suposiciones, agradeceré las observaciones.

[email protected]