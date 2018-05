Gazapera (14/05/18)

El prefijo

«… pidió perdón a Yolanda Pinto, viuda del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria». Varios medios.

Se están perdiendo algunas distinciones protocolarias. A quien ha ocupado un cargo alto en el pasado, se le conoce con el prefijo «ex-» mientras esté vivo, después de muerto desaparece el prefijo. Por ejemplo, el presidente Virgilio Barco. Cobra mayor énfasis cuando el personaje muere durante el período del ejercicio de sus funciones: el ministro Lara Bonilla, el gobernador Guillermo Gaviria. ¿Cierto es que nadie ha oído hablar del expapa Juan Pablo II?

¿La vicepresidenta o la vicepresidente?

Es casi seguro que tendremos polémica grande durante cuatro años por el género del cargo de nuestro vice: los que diremos «la vicepresidenta» y los que dirán «la vicepresidente». Para los que no buscan en la fuente les comento que en el Diccionario se encuentran las dos formas: en la página 2.238 está la entrada «vicepresidente, ta», pero no deja clara la dualidad que trato. Si vamos a la página 1.779, en la entrada «presidente, ta» en las acepciones 2. «Que preside» y 3. «Jefe del Estado», se ve en la nota precedente que las dos formas se pueden aplicar cuando quien preside es una mujer o cuando el jefe del Estado lo es. Así pues, cada uno use el que le guste sin que nos vayamos a arrancar nuestros cabellos por esa nimiedad.

¿El primer santo o la primera santa?

Polémica parecida estableció El Colombiano del pasado 11 de mayo al decir: «La primera santa colombiana, Laura Montoya Upegui…». La expresión es correcta, pero inexacta, porque queda la duda de que antes de ser canonizada la religiosa, pudo haber sido canonizado algún varón. Lo más preciso es: «El primer santo colombiano, la madre Laura…». Suena raro, pero es cierto.

De la academia

«Festival Internacional de la Imagen abre espacio de co-creación…»

La palabra «prefijo» significa ‘pegado antes’, por lo tanto, no se debe despegar mediante un guion: «cocreación».

Que todas las madres hayan sido bien homenajeadas ayer.

