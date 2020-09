Gazapera (14/09/20)

El primero de cada mes

«Tras reapertura el 1 de septiembre el plan del segmento gastronómico es volver a ganar confianza de comensales…». El Colombiano.

Se dice que a principios del año 2019 pasó por estos lares un personaje que predicaba el cambio «obligatorio» de la forma del primer día de cada mes con el numeral cardinal «un» y se «prohibía» el «numeral ordinal primero». Mucha gente creyó en su perorata. La Real Academia Española no ha implantado norma diferente; aunque en España se usan ambas formas. La forma aceptada para los ordinales es 1.° y otra para los numerales ordinales: 1.

Los acrónimos

Sé que me voy a ganar unos cuantos enemigos, procuraré no ser doloroso y se trata de unos que se ven. Varias veces lo he dicho: los acrónimos son palabras que se forman con letras de su nombre real. Por ejemplo: Mintic viene de «Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones», no son necesarias en mayúsculas las tres últimas letras. Si se trata del ministro, va en todo en minúscula: mintic.

El caso en que a la Índer nadie le pone tilde se debe que en las vallas de propaganda el punto de la i forma la cabeza de un jugador que completa el aviso; cambiarle la cabeza por una tilde sería difícil.

De plural a singular

«Tres de cada cuatro personas en edad de retiro no recibe ningún ingreso laboral o pensional». El Colombiano.

El gazapo está influenciado por los aquellos en los que las cantidades se reparten por porcentajes en los que son contados en singular, siendo en plural así: si son tres los que no reciben y uno los que sí reciben.

Las pilas

«Pilas pues transeúntes y autoridades». El Colombiano.

Aquí faltan dos comas: la primera muestra lo que hay que hacer y la segunda es la coma del vocativo a quienes deben alertarse y los que deben hacer el arreglo. «Pilas, pues, transeúntes y autoridades».

