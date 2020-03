Gazapera (16/03/20)

El tema del tema

«Para aquellos que elijan pasar la Semana Santa en casa por el tema del coronavirus». Me llegó por guasap.

La palabra «tema» se ha convertido en una muletilla, muchas veces innecesaria como en este caso: «Para aquellos que elijan pasar la Semana Santa en casa por el coronavirus».

El tuitero

«… la cicloruta Norte-Sur y el Parque…». Un tuiteo.

Don Daniel deberá tener un corrector de cabecera para que le arregle los tuiteos como «cicloruta» por «ciclorruta», «Norte- Sur» por «norte-sur» y «Parque» por «parque».

Mayúsculas internas

«Conservadores con su bastión: MinAgricultura». El Colombiano.

No me canso de decir que en un acrónimo no van letras mayúsculas internas. En el diario citado algunos periodistas y tituladores han entrado por lo correcto, otros no. «Minagricultura».

Estand

«Además, estuve en nuestro stand prestando el servicio de asesoría». Informe inmobiliario.

Cómo era de bueno decir «puesto», pero con esa obediencia hacia los del norte, la Real Academia Española resolvió entrar la palabra «estand». Si son varios los puestos, que no nos vayan a salir con que el plural es «estands». Por mi parte, en mis escritos seguiré diciendo «puesto» y «puestos»; en los ajenos, si usan «estand», enseñaré que el plural sea «estandes».

Las vacas

«Con “vacas” buscan adecuar los teatros». Centrópolis.

Una vez más, un titulador cree que usar una palabra con un significado diferente del principal hace necesario usar las comillas. Antes de usarlas deben percatarse de si la palabra tiene ese otro significado. En caso de tenerlo no se usan las comillas. Una vaca es la reunión de determinada cantidad de dinero entre varias personas para algún fin.

[email protected]