Gazapera (16/04/2018)

¿Cuándo será…?

«El proceso contra “Santrich”. El lunes el país vio atónito cómo el CTI capturaba al excomandante de las Farc Jesús Santrich […] Sin embargo, el mismo Timochenko ha hecho un llamado a los miembros del nuevo partido…». El Espectador.

¿Cuándo será ese cuándo y esa dichosa mañana en la que columnistas, redactores, tituladores, correctores y las casas editoriales hayan leído lo referente a los apodos y otros nombres alternos y hayan ajustado sus manuales de estilo a la nueva Ortografía que ya lleva siete años y cuatro meses de haber sido aprobada por las instituciones correspondientes? Los apodos sólo van entre comillas o en bastardilla cuando se escriben entre el nombre de pila y el apellido: Miguel Supermán López; Roberto «Pajarito» Buitrago. Los demás van sin comillas y sin bastardilla: El proceso contra Santrich.

Falta una preposición

«Si así va ser». El Espectador.

En este gazapo hasta el corrector de Word me tocó el hombro: —Mira—, me dijo, —la locución verbal «ir ser» no existe, pero sí la locución verbal «ir a ser». Después de esa luz, verifiqué que Word estaba en lo cierto.

De la academia 1

«Gracias Padre por ese detalle tan hermoso».

Las llamadas redes sociales acabaron con las comas del vocativo y no hay profes que las enseñen. En la cita, la palabra «padre» va entre comas, pues es un vocativo intermedio que lleva coma adelante y coma atrás: «Gracias, padre, por ese detalle tan hermoso». Ah, también se debe tener en cuenta que la palabra «padre» no demanda la mayúscula.

De la academia 2

«Sé el primero de tus amigos en indicar que te gusta esto».

Yo no puedo ser el primero de mis amigos, pero sí puedo ser el primero entre mis amigos. Por lo tanto, la invitación debe ser: «Sé el primero entre tus amigos en indicar que te gusta esto».

Aclaración. Los errores de los periodistas vienen desde cada una de las tres etapas educativas. Como la tecnología ha facilitado el conocimiento interno de ellas; escojo, sin nombrarlas, sus errores. Es bueno, entonces, que vayan conociendo y corrigiendo sus fallas.

