Gazapera (16/07/18)

El brexit

Desde cuando la Gran Bretaña empezó la campaña para salir de la Unión Europea, acción nombrada mediante la construcción de un acrónimo de las palabras «britain» y «exit», he preguntado el porqué de la mayúscula. La Fundación del Español Urgente, Fundéu, tenía la respuesta. Nada significa la mayúscula. En el momento que decidí hablar sobre el asunto encontré otras entidades educativas que usan la minúscula, pero entidades periodísticas, ninguna. Salir de cualquier entidad no configura un nombre propio, así pues, mientras se siga hablando de aquella acción británica, y otras similares que puedan resultar, se debe usar la minúscula.

El guion

«Putín – Trump, un cara a cara global». El Colombiano.

Cuando se usa el guion para señalar un enfrentamiento entre personas o entidades no se deja espacio antes ni después del guion: «Putín–Trump, un cara a cara global».

Dos en uno

«Corte Suprema archiva investigación contra Uribe por la campaña del ‘No’. El alto tribunal adelantaba una indagación preliminar contra el senador luego de que se revelara que en tal campaña se usaron mensajes direccionados para que las personas salieran a votar “verracas”». El Espectador.

Varias veces enseñé que las palabras «no» y «sí», en el uso del plebiscito, son sustantivos comunes que no necesitan mayúsculas ni comillas simples ni dobles. Trabajo perdido. En mis inicios en este diario, doña Ana María Busquets de Cano me preguntó si la palabra «berraco» se podría escribir con be. Mi respuesta fue inmediata. Mire, doña Ana: «verraco», con uve, es un marrano padrón y no más, pero con be tiene más significados que un berraco. Al día siguiente en su columna salió con be. Muchos puristas pelean por la uve, pero no tienen en cuenta sobre la forma como los paisas hacemos sonar la primera sílaba cuando decimos «emberracarse» y apretamos los labios como cuando decimos «embetunar» y no cuando decimos «Envigado». También vale que en el Diccionario de colombianismos del Instituto Caro y Cuervo aparece «berraco» con el sentido que aquí le puse.

