Gazapera (16/09/19)

«El 1 de Noviembre…». Misión.

A principios de este año alguien trajo la bola de que la Real Academia Española había prohibido decir «primero de…» en cada uno de los meses. Debió ser alguien que andaba de paseo en España y se dio cuenta de que en aquel país dicen «uno de enero» y similares para los demás meses. Esa es la costumbre de ellos, pero la nuestra también está aprobada por la Academia. Pocos le ponen atención a las enseñanzas académicas, pero dígalo un personaje cualquiera y lo falso se hace regla. Llevamos nueve años en que la Academia dio el texto más completo de ortografía y hasta el presente muchos desconocen los cambios. Un ejemplo: se ha enseñado que a los apodos no se les pongan comillas, a excepción de que el apodo vaya entre el nombre de pila y el apellido. No se ha podido: los grandes periódicos siguen poniendo las famosas comillas. Vuelvo al título de este apartado y encuentro la mayúscula de «noviembre», que no es norma.

La mayúscula intermedia

«Ahora, una buena: “Las bicicletas para EnCicla… Me siento bien, no por que sean bicicletas, sino porque le hará borrar esa mayúscula intermedia que nuestro idioma no lo obliga». Gazapera.

Está tan metida en nuestros acrónimos la mayúscula intermedia que en mi Gazapera pasada escribí Encicla, como lo hizo el autor de otro gazapo, yo lo estaba felicitando y un samaritano me corrigió para que no apareciera el «gazapo» sin la mayúscula intermedia. Adelante yo había escrito «por que» en vez de «porque» y me la arregló. Bueno, empate.

Bianual y bienal

Luis Jaime Barco García, lector habitual de Gazapera , quiere una aclaración respecto de lo siguiente: cuando se habla de bimensual, ¿debe entenderse dos veces en el mes? Sí se indica bimestral, ¿es cada dos meses? En el mismo sentido bianual, ¿sería dos veces al año? Bienal, ¿cada dos años?

Estimado Luis Jaime, correcto. Te agradezco que acudieras a mí para esta aclaración, no vayas a pensar que no me gusta dar aclaraciones, pero te hubieras ahorrado la espera si consultas el Diccionario de la Real Academia en www.rae.es.

