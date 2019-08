Gazapera (19/08/19)

El chagas

«El tema del día de El Espectador del sábado 3 de agosto 2019 capta el interés del lector por la palabra chagas, escrita así. Carlos Chagas, médico brasilero, descubrió en 1909 el parásito causante de esta terrible enfermedad…». Héctor A. Chamorro Revelo. M. D.

El doctor Chamorro escribió en El Espectador, en la sección Cartas de los lectores, algo molesto porque el apellido «Chagas» estaba con minúscula. Antes de sentar doctrina, invito al doctor a que demos un paseíto corto por el Diccionario y hagamos dos paradas. En la página 124 se encuentran dos entradas consecutivas: la primera dice: «Enfermedad de Alzheimer», y mal de Alzheimer; la segunda dice alzhéimer. En la página 1.637 encontramos algo parecido: primero, Enfermedad de Parkinson y luego párkinson. Observemos que en las primeras entradas de cada enfermedad se están refiriendo a los apellidos de los científicos que estudiaron las pertinentes enfermedades y observemos que, aunque ambos apellidos son palabras esdrújulas, no se ponen las tildes porque en sus idiomas no las tienen. Las palabras alzhéimer y párkinson son palabras españolizadas y no van con mayúscula porque no se refieren a los apellidos de los científicos, sino a las enfermedades. Ambas son esdrújulas y llevan tilde. Van en camino dos enfermedades: enfermedad de Ebola o ébola y enfermedad de Chagas o chagas. Es de añadir que Ebola no es el apellido de algún científico, sino el nombre de un río del Congo donde se detectó la enfermedad.

Buenamoza

Mi amigo Guillermo Angulo me pasa la pelota para que yo responda la razón de que exista una enfermedad nombrada con el título de este apartado. No fue mucho lo que pude alcanzar. La palabra no existe en el Diccionario de la lengua española, pero la Real Academia ha puesto como aprobados otros diccionarios y entre ellos el Diccionario de americanismos. Allí está la palabra como colombianismo, es decir, que somos los únicos que sufrimos buenamoza, los demás sufren ictericia. Si alguien sabe la respuesta, bienvenido sea.

