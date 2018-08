Gazapera (20/08/2018)

Aplaudible

«… aunque es aplaudible que el presidente Duque pretenda gobernar sin espejo retrovisor…». Vanguardia.

«La etimología del término plausible nos lleva al latín plausibilis, un adjetivo que procede del verbo plaudere (que puede traducirse como “aplaudir”). Por eso, la primera acepción del concepto que reconoce la Real Academia Española refiere a aquello que merece recibir un aplauso».

De vez en cuando me consultan y me envían también la respuesta, como lo hace mi amiga Isabela del municipio de Piedecuesta en este caso. Sin embargo, mientras la copiaba pude observar que Word no me señalaba como inexistente la palabra «aplaudible». Deduje que aquella norma según la cual las palabras compuestas no necesitan estar en el Diccionario para ser válidas, basta que estén sus partes; «aplaudir» y «-ble» fuera conocida por el famoso programa.

El plural

«El Gobierno de Santos es uno de los que no ha reconocido la elección presidencial del pasado 20 de mayo, en la que Maduro fue reelegido como presidente…». EFE.

Este gazapo, que sale casi todos los días en nuestros diarios, parece tocar a la agencia EFE: Varios gobiernos no han «en plural» reconocido el de Nicolás Maduro; el de Santos es uno de ellos.

Pa

«Vamos Colombia, pa’ delante, sí se pudo».

Dos gazapillos en esta frase de victoria dicha por nuestro presidente en su discurso de posesión; varios medios transcribieron con los dos errores, lo que hace pensar que estaban en el escrito. El primero es la falta de la coma del vocativo en «Vamos, Colombia, pa delante, sí se pudo»; el segundo es el apostrofo que le ponen a la apócope pa. En nuestro idioma son muchas las apócopes y sólo a «pa» le ponen apóstrofo. Aprovecho para decirles que esa palabra no es paisa, como mucha gente cree: en la primera página de la novela La regenta, del autor español Leopoldo Alas, Clarín, nóvela de los últimos años del siglo XIX, se encuentra esta frase dicha por un monaguillo de la catedral de Oviedo: «¿No ves cómo al andar le salen pa tras y pa lante?».

