Gazapera (2/03/20)

La Real Academia desea que las cantidades que se enuncian con una sola palabra se escriban con letras y no con números. No es obligación, pero se ve mal unas con números y otras con letras.

En un artículo de adn dedicado a las bicis hubo tres “bicis” y dos bicis. Es decir que son más las bicis mal escritas que las buenas. Eso responde a que conocimos las “bicis” primero que las bicis, pues las comillas dobles indican que la palabra que las lleva no ha sido admitida en el Diccionario. En la edición vigesimotercera de 2014 fue admitida esa palabra en el Diccionario y no necesita comillas dobles ni simples. Una búsqueda en la página web del Diccionario o en un libro dura menos de un minuto. Cuando no sepan, busquen en uno de los dos métodos.

Empecemos por decir que no existe un ex-obispo, ni un exobispo, pues el obispo, como el sacerdote, tiene una característica que se lleva aun después de la muerte; el obispo queda con el nombre de la última diócesis o arquidiócesis que regenta. Una misa concelebrada no necesita mayúsculas; sin embargo, los fieles la prefieren así por respeto a sus creencias.