Gazapera (21/05/18)

O todos en la cama…

«…para reestablecer en su totalidad la presentación de los servicios públicos». El Colombiano (2018/06/17).

Tremenda sorpresa me llevé al ver en la Fe de errores del día siguiente que el autor cambia «reestablecer» por «restablecer». No podía creerlo; pues uno de los efectos del prefijo «re-», cuando se une con un verbo, le cambia el significado propio del verbo por volver a efectuar la acción del verbo al que se le une: «reconstruir» es «volver a construir»; «reabrir» es «volver a abrir». De sorpresa en sorpresa encontré 27 verbos que empiezan con el prefijo «re-», y sus verbos primitivos por «e», lo que amerita la doble «e» de verbos como «reeditar», «reelegir». Cuatro de ellos dan vida a otros cuatro que empiezan por «r-» que tienen respectivamente otro verbo que empieza por «e-» sin la segunda «e». Pero, curiosamente, el verbo «reestablecer» no existe, por lo que sólo aparece «restablecer». Decir que el verbo «reestablecer» es incorrecto va contra la norma morfológica que dice que «las palabras compuestas y las derivadas no necesitan estar en el Diccionario para ser correctas, basta con que estén sus partes». Bueno, las dos partes del verbo «reestablecer» están en el Diccionario. Ahora sí, completemos el dicho iniciado en el título de este apartado: …o todos en el suelo.

Pena ajena

«Este sábado no habrán cierres en un sector de ‘Papi Quiero piña’». Vanguardia Liberal.

«Que hayan bibliotecas hasta en los cementerios». El Colombiano.

La Ortografía de Coquito nos dice que cuando el verbo «haber» significa existencia, sólo se conjuga en tercera persona singular: «este sábado no habrá…» y «que haya bibliotecas…». Una adición para la primera cita: por una fotografía de Vanguardia Liberal se ve que se trata de un local de ventas de comidas y bebidas. Esos nombres comerciales no van entre comillas de ninguna clase: Papi, quiero piña: ahí va mejorada por la coma del vocativo.

