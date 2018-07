Gazapera (23/07/18)

La preposición a del acusativo

«Carga a tus mascotas»; «Toma a tus hijos de la mano». Premium Plaza.

Las dos frases son parte de un conjunto de consejos de seguridad que se leen en la parte inmóvil de las escaleras eléctricas del citado centro comercial en Medellín. Ambas tienen la preposición «a» antes del complemento directo o acusativo. La preposición «a» del acusativo sólo rige para personas determinadas o para animales determinados y personificados. Por lo tanto, es correcta la segunda pues los hijos son personas determinadas del cliente que lee el aviso. Para usarla con animales no solo se necesita la determinación sino también la personificación; si subo con mis nietos y ellos llevan su perrita (observen que no dije «a su perrita»), yo puedo recordarles que el Centro Comercial, para evitar accidentes, aconseja que ellos carguen a Moka, el nombre es la personificación de la perrita.

Los numerales

«Eln asegura que lleva 30 años…». «Devolvió 1 millón de dólares…». «6 iniciativas claves para Antioquia». El Colombiano.

Nuestro diario leer de los antioqueños ha estado dedicado a poner en cifras las cantidades de los titulares y pasan por encima de varias normas: la de los treinta no es incorrecta, pero la Real Academia aconseja escribir con letras las cantidades que se pronuncian con una sola palabra: «treinta». La cantidad de uno no se escribe con numeral, sino con el artículo indefinido un: «un gato, una gata». Una norma de estilo consiste en no empezar un párrafo con cifras sino con letras: «Seis iniciativas …»; hay una norma de estilo en algunos periódicos consistente en que las siglas de los movimientos alzados en armas se escriban con una sola mayúscula. Las mayúsculas no son prueba de buena conducta de los propietarios, sino una advertencia al lector de la presencia de una sigla y la pueda ver antes de llegar a ella y leer el nombre completo que la sigla significa. Los escritores deben tener cuidado de siglas que no son nombres propios, pero sus siglas las hace parecer como tales, ejemplo el producto interno bruto con su sigla PIB.

