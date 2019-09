Gazapera (23/09/19)

none

Estimada ingeniera: si usaste el femenino correcto, «ingeniera administradora», ¿por qué no hiciste lo mismo con «edila» y «concejala»? De paso te digo que ni los títulos universitarios, ni los cargos profesionales, van con mayúsculas.

Ayer me llegó la revista Dos Puntos, Educación Superior. Edición de El Colombiano. Desde la primera revista de este año (son dos) me percaté de que el nombre al título de los egresados de ingeniería eléctrica, en la revista, es de «ingeniero eléctrico». Pueda ser que para la próxima revista (mayo de 2020) alguien les cuente que nuestro título (soy uno de ellos) es de «ingeniero electricista».

Veamos el séptimo significado de la palabra «edición» en el Diccionario de la lengua española: «Celebración de determinado certamen, exposición, festival, etc., repetida, con periodicidad o sin ella. Tercera edición de la Feria de Muestras. Cuarta edición de los Juegos Universitarios». La palabra «versión» no tiene un significado parecido. Es de cuidar que para escribir los ordinales se pone un punto entre las cifras y la letra en voladita, así: 55.a.

Cada vez es más difícil la lucha contra la costumbre de las mayúsculas intermedias en los acrónimos. Estoy canso de decir que eso es una costumbre inglesa que no la tiene nuestro idioma y que acepta Procolombia, Mincomercio y Probarranquilla. Cada vez pongo el ejemplo de Postobón porque a Tobón no se le ocurrió decirle a Posada que él también pondría su te en mayúscula.