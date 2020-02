Gazapera (24/02/20)

Por qué se obligan los signos

Observen bien: Yo elimino los signos de interrogación en mi título, pero demuestro que al ejemplo del periódico le faltan una coma del vocativo y los signos de interrogación. Cuando el sentido de la frase que tilda es interrogativo o admirativo, los signos son innecesarios para identificar la frase como tal. Caso distinto es cuando la frase interrogativa o admirativa es una parte del título y también cuando está separada de la otra parte por medio de otro signo, los cuales deben aparecer: «Medellín, ¿Cómo Vamos?»

De mandatarios y obras

«Mañana, el mandatario local se reunirá con el gobernador de Antioquia y con el Presidente Duque para concretar el tema de la cofinanciación, la construcción del Compes y su aprobación». adn.

El mandatario local resulta ser el alcalde de Medellín y es mejor el trato de su cargo, como están los otros dos funcionarios. La palabra «presidente» es con minúscula como las que se usan para las otras dos dignidades. La expresión «el tema» sobra. El párrafo queda así: «Mañana, el alcalde de Medellín se reunirá con el gobernador de Antioquia y con el presidente Duque para concretar la cofinanciación, la construcción del Compes y su aprobación».

Bolívar

«Tres formas de llamar un parque y solamente el tercero es el correcto. Los otros dos son usados con mucha frecuencia, pero son incorrectos».

Mi amigo Miguel Enrique Quiñones encontró un gazapo en la forma que yo consideré como la única correcta para designar el parque de Bolívar, lamentablemente no le puse tilde al apellido del héroe en la forma correcta, pero sí lo hice en las dos incorrectas. El error ocasionado en la tercera no daña la característica de correcta pues no se trataba de tildes, sino de la representación de las demás palabras del nombre del parque. Que el corrector del diario no lo hubiera rectificado pudo deberse a haberlo considerado parte del gazapo que se corrige.

