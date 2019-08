Gazapera (26/08/19)

Un mostrario de gazapos

«El exparamilitar alias ‘El Iguano’…». El Espectador.

Resolví anunciar cuando una enseñanza está repetida hasta el cansancio porque el lector juicioso quisiera ver errores nuevos que él nunca había visto corregidos. Para eso están la Fundeu y la Real Academia Española atentos a errores que aparecen en cada uno de los países de nuestra habla. Mientras tanto, a los que trabajamos en un solo país nos toca ver la repetición, pues son pocos los escritores que se preocupan por un lenguaje correcto. Para muestra, cuatro botones: 1. El significado de la palabra «alias», como adverbio, es ‘por otro nombre’, de manera que al decir como está en la nota no tiene sentido. 2. y 3. Los apodos no van entre comillas desde el año 2010. Cuando se les ponían eran las dobles, no las simples. 4. El artículo no es parte del apodo y no va con mayúscula. La frase, entonces, se puede empezar así: «El exparamilitar conocido como el Iguano…».

La tilde escondida

No he podido encontrar la norma que diga que a los nombres propios con acento grave y terminados en «-er» no se les marca tilde. Ejemplos corregidos: Wéiner, Wálter, Wárner, Danóver, Néider y muchos más.

Más de comillas

«Primeras pruebas del caso “Contraloría de Bolsillo”». El Colombiano.

No se les ve justificación a las comillas al sobrenombre de Contraloría de Bolsillo.

El porcentaje

«Solo 45 % de jóvenes va a la U en la ciudad». El Colombiano.

En este ejemplo hay un error permitido y que se ve con mayor ocurrencia que el correcto. Cuando se trata de un colectivo en el que la acción es igual para todos los miembros, la concordancia es en singular: «El ejército acampó en la salida del pueblo»; pero cuando la acción del verbo es ejecutada independientemente por cada miembro, la concordancia es en plural: «Solo 45 % de jóvenes van a la U…». La costumbre autoriza el singular. Como muchos discuten ese plural, hay un ejemplo irrefutable: «El 46 % de alumnos en mi universidad es mujer»; «… son mujeres» es lo correcto.