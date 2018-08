Gazapera (27/08/18)

El “hobby”

«Tu hobby merece su propio espacio». Comercial para la venta de apartamentos.

Con toda la sinceridad del caso, díganme, por favor, si es más fácil vender un apartamento donde el cliente pueda practicar su hobby o uno donde pueda practicar su afición o pasatiempo. El Diccionario nos presenta la tal palabreja en bastardilla, como quien dice: «úsenla pues, qué le vamos a hacer». La Real Academia Española nos está llenando el Diccionario de palabras en bastardilla como diciéndonos que para tales palabras no hay equivalente en nuestro bello idioma, pero no es así. Mi programa de escritura favorito me entrega cinco sinónimos de la palabra «pasatiempo» y cualquiera puede servir para vender, sin rebaja, los mencionados apartamentos.

Interminable

«Sumapaz, por su parte, es una de las que está a la espera de que le aprueben su plan».

Este gazapo sale todos los días en algún medio y por más que los correctores nos esforcemos para enseñar el error no hay como erradicarlo. Son varias las zonas que están (plural) a la espera de que les aprueben (plural) sus planes (plural), Sumapaz es una (singular) de ellas. De tal manera que la oración redactada por el autor quedaría: «Sumapaz, por su parte, es una de las que están a la espera de que les aprueben sus planes».

De las academias

«Ricardo le pone techo a las casas, pero no a sus sueños».

Mientras me daba un recorrido por las academias no pude rechazar este gazapo idéntico al ya explicado. «Ricardo les pone techo a las casas, pero no a sus sueños».

Superintendencia de Sociedades

Mientras preparaba esta Gazapera de hoy me encontré con una página web de una entidad gubernamental que se identifica como SuperSociedades (Superintendencia de Sociedades), dependencia del MINCIT (Ministerio de Comercio, industria y Turismo). Al aplicarles la norma de que los acrónimos son palabras y las palabras en español sólo tienen una mayúscula nos quedan como Supersociedades y Mincit.

