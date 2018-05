Gazapera (28/05/18)

La droga

«En medio de una conversación con un niño de nueve años, él con la autoridad que le daba el que se lo hubieran enseñado en su colegio, oficial y dependiente de una universidad de esa naturaleza especializada en enseñanza, me corrigió cuando dije que fulanito necesitaba tomar tal droga, indicándome que no se decía «droga» sino medicamento. Ante ello, hice memoria de que está haciendo carrera ese embeleco errado de que droga es lo mismo que estupefaciente o sustancia adictiva y que lo correcto es hablar de medicamentos, cuando al revisar el Diccionario de la Real Academia me encuentro que son sinónimos y el equivocado es quien dice lo contrario y, peor, se lo enseña a los niños, y mucho peor si eso se hace en colegios públicos. Todo este comentario va a ponerle de presente esa situación y sugerirle, con todo respeto, que ventile el tema en sus artículos de prensa a ver si alguien cae en la cuenta de semejante despropósito». Juan Carlos Garrido Barrientos.

Son muchas las palabras que el común reduce a un solo significado. Explicaremos algunas en esta columna.

De la academia

«Modelo de Semi-inclusión».

¿No sabrán los profes de las instituciones educativas que los prefijos van pegados de la palabra a la que modifican?

Los dos milagros

«Y si aparece el segundo (milagro), incluso podría llegar a ser santo de la Iglesia católica. Lo cierto es que, desde la Congregación de las Hermanas Misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús, principal promotora, la expectativa es optimista». El Espectador.

Me preocupa la muletilla que hace que a muchos escritores les dé miedo que no les crean y entonces juran, con «que galicado incluido», que lo que van a decir es verdad. He tratado de que cambien por una frase mejor: «… a ser santo de la Iglesia Católica. Desde la Congregación de las Hermanas Misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús, principal promotora, la expectativa es optimista». Además, en el nombre de la Iglesia, el adjetivo es parte del nombre propio y va con mayúscula.

