El arte

«A Diego Medina lo atrapó el “arte” de la gimnasia». El Colombiano.

No se ve la necesidad de las comillas en la palabra arte, toda vez que la gimnasia siempre tiene arte. «A Diego Medina lo atrapó el arte de la gimnasia».

La tonsura y el comienzo de los meses

«Allí recibió la Tonsura el 29 de marzo de 1952, las primeras órdenes menores el 1 de noviembre de 1953». Misión.

La tonsura no es un nombre propio; era un corte que los sacerdotes se hacían en el cabello para ser identificados como tales. La tonsura no demanda la mayúscula. Apuesto doble a sencillo a que nadie en 1953 hubiera dicho que al futuro sacerdote le aplicarían las primeras órdenes menores el uno de noviembre; habrían dicho el primero de noviembre y habrían escrito el 1.° de noviembre. Ese uno que se ha metido hasta en la sopa es causa de una persona, cuyo nombre no lo sé y que hace un año le dio por predicar que la Real Academia Española «había prohibido usar el uno ordinal y debe usarse el cardinal como en las demás fechas». Eso no es cierto. El Diccionario trae de primer ejemplo: El primero de mayo.

PUBLICIDAD

El tapaboca

Este gazapo es el de moda y ya lo puse una vez. Una persona tiene solamente una boca y no me imagino a otra persona pidiendo que le presten un tapabocas (que ha pasado por varias bocas). Cuando una persona habla de su mascarilla protectora usa el singular: «Yo uso tapaboca». Cuando habla de haber comprado varias mascarillas dice: «Compré una docena de tapabocas».

Tres en una

«… co-crear en laboratorios de transformación […] Estudiar una carrera profesional en Colegiatura es vivir del autoreconocimiento de la capacidad creadora…». Dos Puntos.

1. «… cocrear» en vez de «… co-crear». 2. No veo la necesidad de escribir la palabra colegiatura con mayúscula. 3 «… autorreconocimiento» en vez de «… autoreconocimiento».

gazapera@gmail.com