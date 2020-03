Gazapera (30/03/20)

Los alcaldes

«Los nuevos 21 alcaldes y dos alcaldesas del Suroeste están pensando en acciones conjuntas…»; «… de los y las estudiantes de los grados 11»; «… y dirigida a los 107 docentes del municipio». El Suroeste.

Los 23 alcaldes están pensando en acciones conjuntas; no es necesario aclarar que hay dos alcaldesas. La palabra «suroeste» no va con mayúscula, pero al mencionar el nombre propio del periódico sí lleva mayúscula. La tercera cita nos muestra que no es necesario separar por sexos. Pues de los 107 docentes, unos pueden ser mujeres y otros pueden ser hombres y los lectores no necesitan saber cuántos sean de cada sexo. Así mismo, sobra «… y las…».

María Oliva, mi superhéroe

«… María Oliva es una mujer 10. Mi superhéroe. (Superheroína no. Es una palabra fea; del tipo de cumbamba, jarrete,sobra, sobra lideresa…)». Vivir en El Poblado.

Aunque la autora insiste en nombrar a María Oliva como «superhéroe» y «líder» sin saber si su amiga lo reciba bien, aunque el Diccionario tiene las dos formas para el femenino: «líder», «lideresa», y «héroe» y «heroína». Las palabras «cumbamba» y «jarrete» nada tienen que ver en este paseo.

Apodos numéricos

«Con “40” calló la idea política de los Ca parrapos». El Colombiano.

A finales de este año la Ortografía de la Real Academia Española cumplirá diez de estar en las librerías y hay autores que no la conocen ni por el forro. Qué pena ajena: un apodo no se escribe con números, aunque lo sea. El apodo es Cuarenta sin comillas y con mayúscula inicial. El grupo al que pertenece Cuarenta es un nombre propio: Los Caparrapos, sin comillas, y el artículo también va con mayúscula.

El primero

«… tan solo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019…». adn.

No se imagina el personaje que pasó, hace un año, diciendo que la Real Academia española había eliminado el numeral 1.° para las fechas: mucha gente le creyó. Eso no es cierto. Dice la Ortografía que en España usan el uno y nosotros el 1.°.

