Gazapera (30/04/18)

Las supertierras

«“Las SuperTierras necesitan cohetes extremadamente grandes”, […] En una SuperTierra se necesitarían cantidades enormes de masa…». Yahoo Noticias.

La manía de traducir mal sin conocer las normas de nuestro idioma. El primer error que se detecta es una palabra en español con dos mayúsculas. Eso ha sido una de mis cantaletas en los acrónimos recientes, y en la que estoy que tiro la toalla, como el de «UdeA» y el de «TigoUne», que atribuyo al afán de imitar, en lo que se pueda y en lo que no, al extranjerismo. Cambiemos la palabra «supertierra» por «planeta» que en ninguna de las seis veces que aparece en el escrito, en el que muestro dos de ellas, no funciona como nombre propio. En los créditos del artículo aparecen las palabras «Super-Earths» y «Super-Earth». Desconozco la razón de esas mayúsculas inglesas. Lo correcto es «supertierras» y «supertierra».

El ñu y el ñandú

«Avestruz africano…». Crucigrama de El Espectador.

Me escribe mi amigo Adolfo Meneses Urbina, aficionado al crucigrama dominical de nuestro diario, y me comenta que dos veces ha resuelto respectivos crucigramas con la propuesta de la cita para la cual sólo da dos cuadritos que al resolver la dirección contraria forma la palabra «ñu». Resuelto el crucigrama en esa forma queda con dos gazapos: 1.° El ñu es africano, pero no es un ave corredora, sino un rumiante. 2.° Al parecer, la autora del crucigrama confunde el ñu con el ñandú; éste sí, un ave corredora como el avestruz, pero no africana, sino argentina. Cuestión de pasaporte.

De la academia

«La Universidad ha desarrollado por más de 8 años diversas actividades académicas…».

Una de las recomendaciones ortográficas, que no obligatorias, de la Real Academia Española, consiste en que los números cardinales que se pronuncian con una sola palabra se escriban en letras: «ocho», «veintitrés», «cuarenta», «mil», etc. Cuando uno se acostumbra a esa norma la considera más elegante que incumplirla.

[email protected]