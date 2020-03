Gazapera (9/03/2020)

¿Aburrá o Porce?

«Hallazgo fue donde nace el río Aburrá. Fue hallada nueva especie de lagarto». adn.

La nota anterior es una de las muchas que han salido con relación al río Porce. No. No me equivoqué. Los que quieren quitarle el nombre al río Medellín no saben que el nombre del río, desde su nacimiento en el alto de San Miguel, es Porce, hasta la desembocadura en el río Nechí.

Veamos estas dos notas del Diccionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, máxima autoridad en materias geográficas de Colombia:

1. «Porce. Río que baña los municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Don Matías, Santo Domingo, Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Yolombó, Guadalupe, Amalfi, Anorí, y Zaragoza, departamento de Antioquia. Nace a los 06° 02’ de latitud norte y 75° 35’ de longitud al oeste y desemboca en el río Nechí a los 07° 18’ de latitud norte y 74° 55’ de longitud oeste. Recibe el nombre de Medellín desde su nacimiento hasta la confluencia del río Grande». Diccionario IGAC, tomo 3, pág. 1749.

2. «Medellín. Nombre que ha recibido el río Porce desde su nacimiento hasta su confluencia con el río Grande». Diccionario IGAC, tomo 3, pág. 1340.

Como ven, el río se llama Porce y tiene un nombre alterno: Medellín. Los que han pedido que se llame río Aburrá o río Grande, que también lo han dicho para cambiar a Medellín, desconocen que el trámite debe ser por el IGAC. No creo que el Instituto considere necesario ese cambio. Mejor que se pongan a trabajar por fines imprescindibles, que son muchos.

Mintic

«MinTIC defiende certidumbre jurídica de la subasta». El Colombiano.

Aquí, otro de esos inacabables: los acrónimos no llevan más de una mayúscula, a menos que se esté trabajando con MAYÚSCULA sostenida.

El oriente

«De siembra en el Oriente». El Colombiano.

La palabra «oriente» no va con mayúscula, es solo cuando se habla de los puntos cardinales.

[email protected]