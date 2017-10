No me leen

«Con un sencillo trino, el Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, informó que el Gobierno ya tiene claridad sobre el paradero de Hernán Darío Velázquez, más conocido como “El Paisa”. “Contrario a lo que algunos decían, Oscar “El Paisa” no ha dejado el proceso de paz. Ya está de regreso al campamento de Miravalle”, escribió Rivera en su cuenta en Twitter».

Durante los 25 años que llevo tratando de que los periodistas se acomoden a las normas académicas, he tenido que invocar varias veces el lamento de mi antecesor Argos: «En casa no me leen». Vamos a cumplir siete años con la Ortografía 2010, que eliminó las comillas en los apodos (sólo las dejó para el caso en que el apodo va entre el nombre de pila y el apellido), eso lo dije la semana pasada y lo repetiré las veces que sean necesarias. Desde antes de la Ortografía 2010 se ha enseñado que el artículo no hace parte del apodo por lo que no demanda la mayúscula y no iba dentro de las comillas cuando ellas se usaban. Pero a pesar de mi insistencia los errores siguen ahí: En casa no me leen. En la cita, al poner entre comillas el trino del doctor Rivera, debieron poner entre comillas simples lo que el comisionado (palabra que debe ir con minúscula) puso entre dobles.

El refrán

«Una golondrina no hace verano es un refrán popular que advierte que la llegada de una sola golondrina a una zona no es sinónimo de la venida de esta estación».

Un «refrán popular» es una redundancia como un uñero en la uña: un refrán siempre es de uso popular. Yo lo habría puesto entre comillas: «“Una golondrina no hace verano” es un refrán que advierte que la llegada…».

Otro inacabable

«… me digo y le digo a los editores de opinión…».

Quienes cometen este supergazapo se desorientan porque la acción del verbo es singular de primera persona, pero el complemento es indirecto en plural y se llama dativo porque la acción es como dar a los editores de opinión. Ellos son varios, por lo que va en plural: «… me digo y les digo a los editores de opinión…».

