Una universidad

«1ra Universidad en Antioquia 4ta en Colombia…». Dos puntos.

Con los numerales ordinales correctos queda así: 1.ª Universidad en Antioquia y 4.ª en Colombia.

El sombrero

Se están llegando las elecciones. No, no voy a decirles mis gustos, de eso no se trata esta columna. Observo una costumbre en las fotografías de mis paisanos, de esas como tamaño cédula consistente en que en cada tanda de fotos se trata bien sea de los aspirantes a gobernador, a alcaldes o a miembros de Asambleas o de Concejos, en fin, en cada grupo de fotos no faltan una o dos y a veces tres que aparecen luciendo un sombrero de los que usan los campesinos de nuestras veredas. En dos de mis empleos tuve que ver con alcaldes de mi departamento. No recuerdo que alguno me hubiese atendido con los sombreros ya descritos.

Comillas y más comillas

La Ortografía de 2010 eliminó las comillas en los apodos y solo dejó cuando el apodo estuviera entre el nombre de pila y el apellido. Ejemplo: Ernesto “Che” Guevara. Muy poca respuesta y los apodos siguieron además de otras formas de usar los nombres propios sin que fueran tales como los hipocorísticos (Chepe, Gabo); seudónimos, etc. No solo desobedecieron por los apodos, sino que los nombres de entidades dedicadas a actividades ilícitas también se ponen sin razón alguna entre comillas.

Así las cosas, analicemos estas dos frases: «Indignación por “curso” que incita al acoso sexual» y «En los manuales para para “conquistar” mujeres…». Ambas de El Colombiano. El curso es un curso y el fin de los manuales es conquistar mujeres, y aunque son ilegales, no necesitan comillas. Así mismo, en la frase «Conseguí un camello», donde camello es un trabajo y así está consignado en el Diccionario.

Repetición

«Lo que sí es claro es que hasta ahora el Gobierno no ha cumplido…».

Correcto: «Es claro que hasta ahora el Gobierno no ha cumplido».

