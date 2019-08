Miscelánea

«Esta vez De La Calle, a través de su cuenta de Twitter hizo un “chiste” sobre ambos personajes». «Humberto compara a Cabal con una “oca”». Microsoft noticias.

Se ha dicho muchas veces que cuando en un apellido, como el de Humberto de la Calle, inicia el nombre del personaje, la preposición toma la mayúscula, no así el artículo que queda con minúscula: «De la Calle…». No hay razón para que las palabras chiste y oca vayan entre comillas.

El artículo

«La pulla de Humberto de Calle sobre Cabal y Lafaurie». Kien y Ke.

No es Humberto de Calle, sino Humberto de la Calle

No todo es apodo

«Colombia en el Tour de Francia: de 'Cochise' y ‘Lucho’ Herrera a Nairo y Egan Bernal».

Como soy repetitivo, he tenido que contar ene mil veces que los apodos perdieron las comillas desde hace nueve años cuando salió la Ortografía 2010. Sólo va entre comillas aquel apodo que está entre el nombre de pila y el apellido: «Ernesto “Che” Guevara». Resulta también que el exciclista ya tiene la palabra Cochise en su nombre de pila: «Cochise es un nombre popular y en cambio a Martín Emilio Rodríguez Gutiérrez no lo conoce nadie, eso lo confirmé cuando fui candidato al Concejo de Medellín, y la gente buscaba a Cochise (en el tarjetón) y no lo encontraban, por eso me quemé».

El caso de Lucho es diferente porque la palabra Lucho no es un apodo, nunca ha llevado comillas; la palabra Lucho es un hipocorístico. Y, ¿eso con qué se come?, dirán algunos. Voy a dar el significado que está en el Diccionario: hipocorístico, ca, adj. Gram. Dicho de un nombre: Que, en forma diminutiva, abreviada o infantil, se usa como designación cariñosa, familiar o eufemística; p. ej., Pepe, Charo. U. t. c. s. m. El nombre de pila y el hipocorístico nunca están en la misma oración.

