He criticado el uso de las comillas sin ser el caso, pero hoy justifico su uso en la palabra «ley». Un significado de la palabra «ley» en el Diccionario de la Real Academia Española la define como: «Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados». Como en Colombia grupos ilegales alzados en armas han disputado el poder con el Estado, eso hace que Colombia se haya caracterizado en diversas épocas como un Estado fracasado, porque no impone su poder sobre su territorio ni atiende las necesidades de su población en desmedro de grupos armados. Así que la palabra «ley» entre comillas es especialmente correcta, porque no es una ley legítima, sino una «ley» privada y, por tanto, ilegítima.

«Antioqueños y antioqueñas que al llegar la noche no encuentran alternativa distinta a refugiarse en sus lechos oscuros y fríos»; «… de lograr que todos los antioqueños y antioqueñas tengan acceso al servicio de energía eléctrica…»; «… llevar el servicio de energía eléctrica a los hogares de todos los antioqueños y antioqueñas».

Están en error las personas que tienen la costumbre de decir dos géneros. El género masculino toma los dos géneros porque nombrar cada uno es innecesario, pero no es como dicen algunas mujeres «que no las tienen en cuenta». No hay nada en contra de las mujeres, sino que se acorta el escrito sin que ellas pierdan su feminidad.

El dueño de la frase escribe la palabra «unión» con dos tildes, es lo primero que se hizo. Luego se eliminan las dos palabras que forman «Será qué…» y se arregla lo dicho: «¿La unión hará la fuerza y los tres calificarán?».

