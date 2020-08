El tapaboca, segunda vez

«La detenida, que llevaba tapabocas y cargaba a una niña…». El Espectador.

Cuando repito algún gazapo no es por falta de tema, sino por lo escaso de la forma correcta. Es el caso del tapaboca, no lo he escuchado en labios diferentes de los míos. Miremos los dos casos que se me presentan: «La detenida llevaba un tapaboca en su cara» y «La detenida llevaba tapabocas para vender». Ambas son correctas, pero las circunstancias son diferentes. La preposición «a» no va porque la niña no está identificada.

Una bien, otra no

«Aunque el UH60 se encontraba en medio de una operación contra la disidencia de las Farc que lidera alias Iván Mordisco, una de las más numerosas y mejor armadas del país, el general Navarro afirmó que todavía no se conocen con precisión las circunstancias del siniestro por lo que consideró “aventurado” sacar conclusiones…». El Colombiano.

Recuerdo antes del año 2010 que en las noticias de los deportes en El Colombiano los apodos iban sin comillas. Al final del año 2010 salió el libro Ortografía de la lengua española y en él, la norma que anula las comillas en los apodos. Va a cumplir diez años y mucha gente no la ha aprendido. Pero el autor de la frase donde aparece el apodo Iván Mordisco sin comillas está cumpliendo la norma nueva. Sin embargo, más adelante aparecen unas comillas en el adjetivo «aventurado», a las que no les encuentro oficio alguno.

De primera página

«38,4% de hogares con jefa mujer». El Colombiano.

Quedamos enterados de que las jefas son mujeres. Mientras tanto, veamos otros errorcitos más pequeños. Un título no se empieza con un número, pudo haber empezado: «El 38,4 %...», en el que no se debe eliminar el espacio del último número y el signo de porcentaje.

La ministra

«… la nueva Ministra TIC». El Colombiano.

Mejor: «… la nueva mintic».

