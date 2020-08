Los billones

«Éxito suma ingresos por $7,74 billones a junio». El Colombiano.

La forma escrita es incorrecta. Sí se quiere saber cómo terminó un capital en el mes de junio se escribe así: «El Éxito (se refiere a la cadena de almacenes con ese nombre) suma ingresos por $7,74 billones en junio».

Sin tema

«Cuento viejo el tema de árboles». Gente.

La palabra «tema» se ha metido en muchas frases sin que sea necesaria, yo lo habría escrito así: «Cuento viejo, el de los árboles». La coma reemplaza el verbo, en este caso el verbo «ser».

El tapaboca

«Mantén alejadas tus manos del tapabocas mientras lo estás usando». El Colombiano.

El tapaboca tiene singular, es decir, que cuando tú compras un tapaboca no lo vas a prestar a ninguno de tus amigos. Cuando compro una docena de tapabocas, a cada amigo le doy un tapaboca. Si no me creen abran, por favor, el Diccionario de la Real Academia Española y encontrarán lo que les digo.

Cochise

«Cochise abrió el camino hacia la gloria». «Martín Cochise Rodríguez marcó la historia del deporte nacional…». El Mundo. Lástima que El Mundo cerró sus páginas. Pueda ser que las vuelva abrir

Por primera vez voy a hablar sobre un gazapo doble, veamos: 1. El artículo de El Mundo está lleno de la palabra Cochise lo que hace pensar que el corrector no sabe que los apodos ya no van en bastardilla desde la aparición de la Ortografía de la lengua española de 2010. Pero prometí que les contaría otro caso: 2. Resulta que Martín Emilio Rodríguez ya no se llama así porque una vez quiso aspirar a ser concejal de Medellín, pero muy poca gente votó por él. El hombre aspiró en otro período, pero antes se fue a una Notaría que le hiciera un aumento a su nombre. Esa vez se presentó a la votación con el nombre de Martín Emilio Cochise Rodríguez. Fue concejal. Eso alguien me lo contó, pero no recuerdo quién.

