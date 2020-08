Tapaboca versus guardaespaldas

«Si se hace una analogía con “guardaespaldas” y el argumento de que el tapaboca es para uso de una sola persona, entonces debería ser guardaespalda?». Pregunta de un amigo lector.

Hombre, no. Si un uniformado de hoy es designado para cuidar al presidente, mañana puede serlo al gobernador, etc., es correcto su plural, pues su oficio es ponerse al mando de alguien cada día para cuidarle la vida y puede ser diferente cada día la persona a quien debe cuidar. El tapaboca no va a pasar de boca en boca para proteger todas las bocas de un grupo. Es una prenda para una sola persona. Ya sacaron unos tapabocas que pueden ser lavables; tales tapabocas sí tienen plural. Los desechables también tienen plural cuando alguien compra una docena, por ejemplo, de ellos. El lector olvidó el signo de apertura de la pregunta.

La tilde de la o

«Hola. Te escribe Esteban, lector de El Espectador. […]. Si ves, por ejemplo, la columna de Salomón Kalmanovitz del 3 de agosto, dice “debemos estar preparados para encontrar una economía 20 o 30%...”. Segun la RAE -a menos que haya cambiado recientemente-, cuando una “o” está entre dos números esta “o” debe tener tilde. Es decir, debería ser “20 ó 30%”. Gracias por tus enseñanzas».

Qué pena, estimado Esteban, tener que decirte que la desaparición de la tilde para la o ya está por 40 años cuando comenzaron a llegar los computadores personales que no permitían tildar el 0. Quedaron tres signos parecidos la o minúscula, la O mayúscula y el cero, 0. A finales del año 2010 salió el libro Ortografía de la lengua española; el libro de ortografía más completo que ha salido de la Real Academia Española. Aparte de eso, por ejemplo, el libro se olvidó de las personas que escriben a mano que pueden convertir 2 0 3 en 203. Si no te molesta, te digo algunos unos gazapitos de menor calibre. Si no me las autorizas, no las pasaré.

