Globalización microbiana

Ojalá se supere exitosamente la actual emergencia. Que el mundo entero aprenda una lección en favor de la democracia ambiental, y de la defensa de otras causas comunes, que en nuestra época no son pocas. Que se entrene en la manera de afrontar problemas de común acuerdo y pasar por encima de asuntos que, ante circunstancias de amenaza común, se revelan en su insignificancia y no son definitivos para la felicidad humana.

Las conquistas y las migraciones, las exploraciones aventureras y las acometidas comerciales, han sido simpre fuente de intercambio de microbios. Así, enfermedades que no existían en una u otra parte aparecireon donde jamás habían estado, e hicieron estragos. Véanse no más las consecuencias biológicas de la célebre conquista de América, y de unos cuántos genocidios de origen microscópico y consecuencias dramáticas.