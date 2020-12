Gobernabilidad, descentralización y nuevos tipos de gobierno (II)

Las conceptualizaciones deben ser adecuadas mediaciones entre la concreción y la abstracción.

En la presente columna nos vamos a ocupar de cinco conceptualizaciones que vertebran esta serie: ciencia política, Estado, modernización del Estado y descentralización. Veámoslas.

Ciencia política. ¿Qué entiendo por ciencia política contemporánea? Es una disciplina social que se ocupa del estudio sistemático de: el Estado; de la problemática de la legitimidad; de la estructura del poder; de la composición de las clases y los estratos sociales; de la organización de los partidos políticos y los movimientos sociales; de los procesos electorales; del funcionamiento de los grupos de presión; del proceso de la toma de las decisiones; de la paz y la solución de conflictos; de la gobernabilidad y de la problemática del liderazgo, en espacios y tiempos determinados(1).

Estado. Es la más importante institución política de la vida contemporánea. Según mi percepción, es la institución jurídico-política, integrada por los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral; que es racionalizadora de los intereses generales. Es la Institución de las instituciones; la Organización de las organizaciones. En cuanto a lo jurídico, anotemos que el ordenamiento social, fundado en la justicia, susceptible de coacción y ordenado al bien común ‑en que consiste el derecho‑ es soporte sustantivo para la Constitución y el desarrollo de un Estado democrático.

Modernización del Estado. Entiendo que la modernización del Estado(2) es un proceso político-social, económico, cultural, ambiental, administrativo, científico, técnico e innovativo, dirigido a la actualización y fortalecimiento del papel del Estado, mediante el replanteamiento de los procesos de la regionalización, la descentralización, la planificación indicativa-participativa y la democratización.

No debemos olvidar que el proceso de reforma del Estado debe articular los diferentes intereses internos y su viabilidad -hoy y hacia el futuro- depende de las relaciones internacionales dentro de las cuales ella tiene lugar. Tenemos entonces que replantear el Estado para hacerlo viable y estudiar con precisión: i. El presupuesto de divisas. ii. El sistema de contratación de los empréstitos. iii. La reformulación, desde la Contraloría General de la República, del control fiscal sobre los ingresos y egresos de la Nación. iv. La formulación de una seria política anticorrupción. v. El incremento de las exportaciones. vi. El diseño de una vigorosa política exterior de Colombia; y vii. Ante la situación atípica producida por las combinaciones entre el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo y la delincuencia común, es necesario organizar la convocatoria del apoyo internacional para que -teniendo en cuenta la importancia histórico-estratégica de Colombia- podamos consolidar la democracia.

Recordemos que el manejo del Estado y las nuevas relaciones entre los sectores público y privado, implica saber hacia dónde se va, cuál es el proyecto que tenemos y cuál es el tipo de sociedad que estamos invitados a construir. Cuando estamos pensando en la reforma y modernización de nuestro Estado, no se puede olvidar que, frente al proceso de reconfiguración mundial, hay que diseñar y ejecutar transformaciones que apunten a la sociedad global y no sólo a la instancia económica. Organizar el Estado como institución jurídico-política, racionalizadora de los intereses generales, implica un cambio en la racionalidad y operatividad política, administrativa, económica, técnica y financiera del mismo. Si ello no se realiza de manera articulada, la gobernabilidad democrática se hará imposible y colapsará la capacidad de gobernar.

Gobernabilidad democrática. La concibo como la capacidad del sistema político para ejecutar políticas públicas, dirigidas a la realización de un proyecto, que permita: la satisfacción de las necesidades fundamentales de la mayoría de la población(3); asegure la estabilidad de un orden político democrático; facilite una comunicación ética del gobernante con la comunidad; y permita una acción eficiente y eficaz.

La descentralización. Es un proceso político-económico, administrativo y técnico, dirigido al replanteamiento de las relaciones entre el poder central y los entes territoriales. Tomada en su conjunto, busca la redistribución del poder en los diferentes niveles territoriales de la Nación. Redistribución que ha sido planteada en las dimensiones administrativa y fiscal. En cuanto a ésta, se busca el fortalecimiento económico de los municipios a partir de la adecuada consecución de sus propios recursos (Ley 14/83) y la transferencia de rentas (Ley 12/86). Estas disposiciones fueron complementadas con la Ley 60 de 1993 donde se definen competencias y recursos, actualmente considerada como la Ley de la descentralización en Colombia. En virtud de esta Ley, la Nación se desprendió del 38% de sus recursos en 1994; del 39% en 1995 y del 41,5% en 1996, para ser transferidos a sus entidades descentralizadas territorialmente. Tales recursos deben destinarse a la atención de la inversión social en salud, educación, vivienda, agua potable y recreación.

En la dimensión político-administrativa, hemos realizado la elección popular de gobernadores y alcaldes, quienes son las principales autoridades ejecutivas en las entidades territoriales. Con estas medidas se ha buscado el equilibrio regional y, por supuesto, un nuevo tipo de relaciones intergubernamentales que pueden designarse como un ordenamiento de asociaciones. En virtud de este ordenamiento, el municipio queda facultado para “negociar y gerenciar las condiciones óptimas para su desarrollo con los ciudadanos, los municipios, los departamentos, las regiones de planificación o con el gobierno central”.

Referencias

