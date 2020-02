Gobernabilidad programática de Duque, liderazgo político y sucesión presidencial

Y la única forma de lograr esto es con liderazgo político, no solo del gobierno, sino también de los partidos. Los hechos y el péndulo parecen indicar que en 2022 la oposición ganará la Presidencia, a menos que nuevos hechos audaces cambien la dirección probable de la historia. Hay que ampliar el horizonte de dos a seis años para que no primen los incentivos de corto plazo.

En cambio, si la invitación contiene la posibilidad de un candidato único de la coalición de gobierno para enfrentar a la oposición en la primera vuelta, la perspectiva cambia completamente. La probabilidad de éxito en mantener el poder sería creíble; la fase uno de las reformas sería eso, no un intento con poco futuro; y los incentivos de comportamiento no serían hacia la piratería.

Dicho sea de paso, bajo gobernabilidad programática, si Cambio Radical lidera la reforma a la justicia, debe tener la responsabilidad de Minjusticia, no de Mintic. ¿O, entonces, para qué querría determinado ministerio un partido si no tiene responsabilidad política con la agenda del sector?

En política, “nunca es tarde” no funciona como en la vida. Si el presidente Duque arma una coalición de gobierno efectiva 18 meses después, no será lo mismo. El tiempo no alcanzará para las reformas y, con el cambio político territorial de 2019, el fantasma será el “ejemplo AMLO”. El presidente populista mexicano llegó a reversar o “anular” reformas de Peña Nieto.