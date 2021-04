Gobierno deshonesto por donde se le mire (y una despedida)

Difícil encontrar en buena parte de la prensa escrita o digital una noticia alentadora que provenga de una decisión gubernamental desde Presidencia. Casi todo lo que se informa hace alusión a maniobras del presidente, ministros y asesores que los induce a propuestas engañosas, como las que se hacen burdamente en los grandes almacenes de cadena, ni más ni menos. Por ejemplo, llamar ley de solidaridad a la reforma tributaria o presentar un gran plan de vacunación sin vacunas suficientes; decir que defienden a los líderes sociales, cuando se toleran masacres tras masacres; nombrar a un antiguo funcionario del ICBF como ministro de Defensa para llamar a los niños máquinas de guerra. Todos los días de este Gobierno hay una metedura de pata en palabras y en acciones. Qué horror. Díganme quién es el mejorcito de este Gobierno, quién.

Pero siguen presentándose cínicamente en la televisión todos los días. Si la mitad de esos recursos se invirtieran en ampliar el cupo de vacunas, si se preocuparan por el adulto mayor para que no sea maltratado en las infames filas en EPS, bancos, entidades oficiales…. sin cubierta, al sol y al agua. Pero allá dentro los funcionarios a sus anchas, con todo el distanciamiento social, bien protegidos y con unas pésimas maneras de atención al usuario. Si es de la tercera edad porque es un viejo, si no es de la tercera edad, para qué viene. A las quinientas se encuentra a un celador de innata paciencia y simpatía con el usuario. No solo es la pandemia, es que se les ha perdido el alma y el corazón a todos por un puñado de monedas.

***

Rindo homenaje a mi hermano Carlos Arturo Córdoba Barahona, fallecido el pasado 22 de marzo a causa de una dolorosa enfermedad. Excelente académico, directivo transparente, investigador riguroso y un gran docente de la Universidad de Nariño, pero sobre todo un ciudadano que entendió que su papel en la sociedad comenzaba en el seno de su hogar que formó con tanto amor. Paz en su tumba.

