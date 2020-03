Gracias, Adèle

Polanski recibió el prestigioso galardón y ganó el argumento de que el arte es independiente del autor y de su vida, que lo que se premia es la obra y no la moralidad del creador. Y quizá hay algo de cierto en el argumento: no por decentes son grandes los artistas. Pero también es cierto que hay muchos artistas decentes. Y que, de cualquier manera, artista e individuo están arrojados en la misma persona. Adèle Haenel, la artista y la niña, fue violada a los 12 años.

La actriz y comediante Florence Foresti, presentadora del evento, no dudó en mostrar su descontento y abrió la ceremonia con: “Predadores, productores y caballeros con brazaletes electrónicos…”. Foresti no regresó al escenario después de la premiación a Polanski. Sin embargo, quien mejor capturó el malestar de la noche fue la actriz Adèle Haenel, quien se paró en medio del evento, gritó “vergüenza” y salió del auditorio. Justo a finales del año pasado, tras un proceso emocional largo y difícil, Haenel acusó al director de cine Christophe Ruggia por abusar de ella durante el rodaje de la película Les Diables.