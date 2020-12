Gracias, presidente Duque

Colombia, no me cabe la menor duda, es un país de ingratos. Como esta es época de agradecer, en mi última columna del año quiero darle las gracias al presidente Duque. Entiendo que reconocerle algo a un político lo vuelve a uno un supuesto lambón. Eso, claro está, a mi edad ya no importa, porque si una persona de 60 años no puede decir lo que piensa, porque lo insultan en las redes, está jodido. A los que nos llaman adultos mayores son realmente pocas las cosas que nos logran amedrentar. A mi edad, cuando uno no se intimida ni siquiera frente a la muerte, ya no asusta nada.

Este año, especialmente difícil para todos, trajo unos retos enormes por cuenta del coronavirus. Nadie, absolutamente nadie en el mundo la vio venir y ningún humano estaba preparado para afrontar esta pesadilla. El presidente, desde el primer caso el 6 de marzo, empezó a tomar todas las medidas que consideró eran necesarias. En lo social, en los temas de salud (con el fortalecimiento de las UCI y del sistema hospitalario) y, claro está, en las impopulares pero necesarias medidas relacionadas con el confinamiento. Se rodeó de gente estupenda como el ministro de Salud y la directora del Instituto Nacional de Salud. Se dejó aconsejar de los científicos y no de los políticos (muchos de ellos oportunistas con ínfulas de epidemiólogos).

Si el presidente no hubiera tomado las medidas que tomó, los contagios y las muertes hubieran sido muchísimo más graves. No es sino mirar las cifras en otros países similares al nuestro para confirmar eso.

Por supuesto, oportunistas no faltaron. El presidente por fortuna tenía una ruta trazada y tomó decisiones alejadas de cualquier cálculo político o vanidad personal. Gracias a eso estamos a un mes de tener las vacunas, con unas cifras muy conmovedoras pero mejores de lo que hubieran sido, a pesar de que los pronosticadores de desastres sostenían, sin ningún fundamento, que el Gobierno estaba improvisando.

Duque vivió en carne propia el virus del COVID-19 con el contagio de la primera dama, quien no paró ni un minuto yendo a todos los rincones del país con ayudas. No se equivoquen, doña María Juliana arriesgó su vida para ayudar a miles de ciudadanos. Pero eso no lo ven los ingratos, porque para ellos, que no hicieron nada sino criticar, primaron sus intereses mezquinos y repugnantes.

Arrancará el 2021 con dificultades, claro está, pero vemos la luz al final del túnel. No solo por la vacuna, sino porque tenemos unos empresarios batalladores que, a pesar de la crisis, no solo ayudaron sino que mantuvieron sus negocios. Quisiera poder agradecerles a todos y cada uno de ellos, pero por razones de espacio no puedo hacerlo.

Al presidente Duque, a la primera dama, a los funcionarios del Gobierno en cada uno de los frentes en esta batalla, mil gracias de todo corazón.

Por último quiero agradecerles a los lectores que durante los serios quebrantos de salud que tuve este año me mandaron mucha fuerza.