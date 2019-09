Greta en el trópico

none

Es hora de comprender el largo proceso de acumulación de todo en manos de pocos. Esta es tarea no solo del cerebro. Fundamentalmente es un ejercicio de las sensibilidades. Cuando Greta usa los verbos “informarse” y “entender”, es preciso traducirlos aquí del idioma sueco como “ilustrarse” e “inflamarse”. Una cucharada de nieve y tres de trópico.

El endeble clima global y la polarización nacional son ante todo una dolencia cultural. Los dos tienen origen antrópico. La especie inteligente se dejó llevar por los mil demonios. No todos sus miembros, claro está, ni siquiera la mayoría. Quienes introdujeron y mantienen la barbaridad son los dueños de las riquezas y de los poderes.

Su pedido por conductas elementales vale tanto para la enfermedad del planeta como para las locuras de Colombia. En ambos casos el apocalipsis tiene causas, asuntos pesimamente tramitados desde el pasado. Es preciso aclararlos en la mente para no ser torpes ni ilusos. Para que nadie les meta los dedos en la boca a los niños del XXI.

No lo hizo, no llamó a activar los comportamientos domésticos, conocidos como micropolítica. Al contrario, se enfocó por la gran política. La pregunta era sobre lo que puede hacer la gente para combatir el cambio climático. “Informarse, tratar de entender la situación”, contestó instantánea. Apuntó al conocimiento como primer requisito para cualquier transformación.

Un par de conceptos casi lacónicos le valieron el entusiasmo del periodista: “Qué potente. ¡Uau!”. Días antes atravesaba el Atlántico en velero para no contaminar. Ahora, 1.500 jóvenes la acompañan en el evento mundial. Habría podido llamar a acciones aisladas, por el estilo de no utilizar bolsas de plástico.