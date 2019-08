“Guayacanal”: Ospina en sus montañas

none

De aquellos nutrientes proviene una nitidez política temprana. Así reflexiona sobre la llegada de los “pájaros” a su pueblo natal, Padua, en 1958: “A veces las causas eran posteriores a las consecuencias: tenías que odiar a gentes que no te habían hecho nada, pero ese odio tarde o temprano hacía que te hicieran algo; los crímenes por los que odiaban todavía no habían ocurrido, pero ya eran denunciados por voces autorizadas y poderosas”.

La mirada del narrador en primera persona —a partir de sus recuerdos adivinados desde 1880— es inseparable del ADN del autor: “Los poetas —afirma— se detienen en cosas que a muchos historiadores parecen no importarles”. “En aquellos tiempos —aclara— los niños no se alimentaban de cuentos infantiles sino de relatos de misterio y de sangre”.

Es leyenda la memoria puntillosa de Ospina a quien le basta leer una rapsodia de Homero, un canto de Dante o un poema de Borges para repetirlo de adelante hacia atrás y viceversa ante audiencias estupefactas. Pues para construir Guayacanal, esa retentiva privilegiada agregó el concurso de fotografías desde el siglo XIX cuando la gente no sonreía posando sino seguía haciendo lo que hacía. Esto para que en 2019 “Güillan” —como le decía Ana, ya tuberculosa— narrara la saga de los Ospina, los Buitrago, los Muñoz.

No intente usted descifrar quién es bisabuelo de quién, cuántos nietos trajeron al mundo cuántos descendientes, que a su turno fueron guitarristas, amantes de la magia, bandoleros o ancianas que se casaron y aprendieron a sentir por sus maridos obligados “todo lo que era su obligación sentir”.