Hagámoslo simple

Solo bastó con compartir conocimientos de finanzas en una maestría de emprendimiento e innovación de la Universidad del Rosario. Sí, ahora que hago parte, como profesor, de esta maestría me pude dar cuenta de lo simple que pueden ser las soluciones, inclusive en un campo tan cuantitativo como las finanzas. Siempre he creído que la mejor forma de aprender es enseñando. También sigo en esa misma línea cuando se trata de estudiar algún requerimiento legal. Alguien me comentó que la mejor forma de aprender de regulación era haciendo las leyes o coadyuvando en la elaboración de las mismas. De hacer leyes no se trata esta columna, pues ameritaría un espacio a parte para ello. Además habría que ser muy cuidadoso en ese campo pues hacer leyes justas y que busquen el bien general en lugar del particular.

En esta clase aprendí muchas cosas. Una de ellas es el darle valor a trabajar en equipo. En esta clase hice el experimento de trabajar no sólo como mis estudiantes sino con un profesor invitados y experto en impuestos y con mi monitor. Pero, fue un reto el solo compartir con estudiantes emprendedores. Significa salir de la zona cómoda en la que normalmente enseño a estudiantes de maestrías o de finanzas o de administración o negocios. En la mayoría de los casos donde enseño existe no solo una preparación previa de los estudiantes sino que ellos tienen una experiencia previa en el campo de los negocios. En este caso, me enfrenté a un excelente grupo que estaba enfocado y dedicado con pasión a sus proyectos de emprendimiento. Claro, la mezcla de profesiones de estos emprendedores se complementó de manera perfecta para buscar soluciones simples a problemas que en otro espacio podrían ser complejos. Esto fue lo más valioso que aprendí de esta clase.

He tenido oportunidad y fortuna de enseñar y compartir conocimiento con muchos estudiantes y colegas. La mayoría de las veces he podido compartir temas técnicos relacionados con contabilidad, finanzas, auditoría, administración y economía. Claro, cuando se trata de soluciones a temas complejos hay que explorar no solo la teoría sino cómo ella se hace posible a través de soluciones holísticas y duraderas. En el campo de las finanzas por ejemplo, me doy cuenta cada vez más que la mejor manera de comprenderlas y de lidiar con ellas en las organizaciones es haciéndolas simples. No se trata, por ejemplo de entender las fórmulas de matemáticas financieras, los modelos de valoración, su contabilidad y su impacto en la salud de las organizaciones. Por el contrario se trata de comprender, con demostraciones sencillas, el impacto de ciertas decisiones financieras. Tener un tablero de control con los indicadores de gestión de las organizaciones, saber para qué se diseñaron y su propósito y por supuesto saber interpretarlos, es parte de lo fundamental de las finanzas.

Para un emprendedor y creativo de los negocios, como los que tuve en esta maestría, lo más importantes es saber cómo usar las finanzas en pro de su crecimiento sostenido. Por supuesto, hacer emprendimiento de las organizaciones (emprendimiento corporativo y/o intra-emprendimiento) es necesario también tener un conocimiento profundo pero simple de cómo funcionan las finanzas y cómo a través de una mejor administración de las mismas, se logra hacer posibles las estrategias de diversificación e innovación dentro de las organizaciones. Para un ejecutivo encargado de las finanzas en cualquier organización la mejor forma de soportarle cualquier proyecto de diversificación o de emprendimiento dentro de la organización es soportándoselo con retorno de inversión. Así las cosas, en este caso particular entender cómo funciona la medición del retorno de inversión será el caballo de batalla de la discusión. Es que cuando las finanzas funcionan bien, los negocios funcionan bien. En Colombia y en Latinoamérica estamos ávidos de soluciones a temas complejos. Cada vez me convenzo que las soluciones que necesitamos son simples. Lograr que esas soluciones tomen vuelo y sean acogida por los líderes actuales y venideros, será la mejor forma de empezar a cambiar nuestro destino económico y social.