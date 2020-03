¡Hasta cuándo, Álvaro!

Lo que siguió luego fue tan fatal como la vida de María Mónica Urbina. Se supo que el Ñeñe era testaferro y brazo político y financiero de la tenebrosa organización de Marquitos Figueroa; que había dejado de ser respetable hacía mucho tiempo, por lo menos desde el 2015, cuando le abrieron un expediente por homicidio; que sus bienes estaban en extinción de dominio; que su muerte en Brasil fue una vendetta, no un accidente en medio de un atraco, y que no utilizaba Uber sino aeronaves del Ejército.

Las grabaciones las hizo la Dijín en el curso de las investigaciones por un homicidio perpetrado en 2011, y estuvieron engavetadas en la Fiscalía durante 21 meses. Parece que Néstor Humberto Martínez las consideraba pruebas palmarias de “un fraude electoral nauseabundo que revelaré a la opinión pública después de la segunda vuelta”. Explicó que no lo hacía en ese momento para no ser acusado de intervenir en política.