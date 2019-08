Imaginando la realidad colombiana

Una nación, dice el sociólogo Benedict Anderson, es una comunidad imaginada. 48 millones de personas, la mayoría de las cuales nunca nos conoceremos, nos imaginamos –desde Riohacha a Bogotá y hasta Leticia– que compartimos a Gabriel García Márquez, la cumbia y los vallenatos, y también a Egan Bernal y a la Selección Colombia. Nos lo imaginamos incluso si no hemos leído al uno, bailado a los segundos o seguido a los otros. Si nos imagináramos otra cosa, la nación dejaría de existir.

También viven exclusivamente en nuestra imaginación los siglos. Los anillos formados año a año por los troncos de los árboles no hacen marcas especiales cada 100 años, muy a pesar de los dendrocronólogos (así se llaman) que los estudian.

Pero las imaginaciones colectivas tienen un peso y materialización sorprendentes, y es por eso que hoy, cumplidos 200 años de nuestro surgimiento como nación independiente, haríamos mal si no revisáramos nuestra imaginación. En aquella época se profirieron algunas solemnidades con el convencimiento de que no había nada qué hacer sino transformar la historia, y las solemnidades no resultaron vacías: “Coronel, salve usted la patria”; “La América entera espera su libertad y salvación de vosotros, impertérritos soldados”; etc. La acción y la transformación colectiva fueron posibles gracias al servicio de muchos a un ideal común.

La nación se construye de a millones de pedacitos todos los días, cada vez que imaginamos, decimos y vivimos cosas como “es que en este país…”, “es que en Colombia…” y “es que en el país del Sagrado Corazón…”. Si nuestros imaginarios, a diferencia de los de Bolívar, no nos llaman a participar en una causa común, sino que excluyen y descalifican a 48 millones de desconocidos, la realidad va a seguir conformándose a las expectativas negativas. Pero ha llegado el momento de dejar atrás estas tonterías. Que el bicentenario sea la oportunidad de entender que hoy, como en aquel entonces, sigue estando en nuestras manos imaginar y vivir una realidad diferente a la que heredamos.

* Ph.D., Profesor del Departamento de Economía y Director del Observatorio Fiscal, Universidad Javeriana.