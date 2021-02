Cuando era adolescente en el pueblo del sur de Sucre donde nací y viví la primera parte de mi vida, me llamaba mucho la atención entender qué significaba que algunos vecinos de mi casa llegaran a sentarse bajo los árboles de pimientillo de la tienda de mi madre, y en sus conversaciones (casi monólogos, porque mi madre era siempre un oído dispuesto, más que una opinadora) cada dos o tres frases sonrieran con picardía antes de picar el ojo. Cada tanto, volteaban la cabeza, esgrimían una historia, opinaban y se reían con disimulo para volver a picar (guiñar) el ojo. Yo veía a mi madre llevarse los nudillos de las manos a la boca para garantizar que no se le saliera una opinión o un comentario. Admiraba su discreción cuando era pequeña, pero después me parecía que aquel impasible silencio no estaba bien porque toleraba esa manera de hablar de los otros con displicencia y desconfianza.

Entendí con el tiempo que no había tal honestidad y bonhomía en aquellas “gentes de bien” que guiñaban el ojo para indicar que estaban pensando distinto a las ideas y hechos que narraban. Era como asistir a una clase diaria del arte de la hipocresía. Se recitaba un discurso que enseguida se ponía en duda con el guiño, la sonrisa pícara, la levantada de ceja. Aprendía, sin saber, a leer una arista de la maldad humana. Como en aquellas conversaciones no se debatían ideas, sino que se narraban hechos que luego eran analizados desde las cárceles elegidas de los prejuicios judeocristianos por aquellos mis paisanos, fue fácil con el tiempo entender que se vivía sólo para el bienestar propio y la certeza de que las desgracias de ellos eran las únicas que había que resolver.

Y así ha sido desde siempre. Ese guiño es el símbolo de la displicencia, del vasallaje, de la burla, del descreimiento. En suma: es la representación de la insensibilidad y la incapacidad para imaginar el dolor del otro. Porque el dolor del habitante del barrio Puerto Dajer, de Guayabalito, de Panamá, de La Orilla, de La Esmeralda era a sus ojos exagerado. La vida buena, esto es, viviendas cómodas, negocios, fincas, empleos en las oficinas, contratos estatales, licitaciones ganadas a dedo, hijos con estudios que han cooptado el gobierno municipal, constituyen la burbuja en la que viven estos pueblerinos, mientras en pleno siglo XXI el pueblo en el que transcurren sus vidas se hunde en el sopor de no poseer un acueducto potable, un eficiente servicio de luz, un sistema de alcantarillado que no entre en contienda con las crecientes, unas vías decentes y un sistema educativo que garantice el cambio de perspectiva sobre el arte de vivir bien.

Y está, sin duda, el mayor de los males, uno que corre como la sangre por las venas: la incapacidad para imaginar el dolor del otro, para entender el carácter colectivo que debe poseer el bienestar. Esa pequeñez de perspectiva que impide imaginar que, si mi entorno ofrece equidad, el peligro de la debacle personal nunca aparecerá.

Ojalá ocurra (ilusa que es una) ese giro mental que les permita reconciliarse con la mujer, el hombre, el río, los animales a los que en nombre de Dios y la caridad han vilipendiado por décadas. Así ocurre en estos pequeños pueblos de Colombia a los que, a su vez, son incapaz de imaginar los políticos que hablan desde Twitter, FB y YouTube en la lejana y egocéntrica Bogotá.

COLETILLA. La historia se va corriendo: hace poco la izquierda era lo Liberal (el partido), y el liberalismo era godo (siempre lo ha sido, recuérdese que ahí empezó el mafioso que gobierna desde hace 20 años; recuérdese el Frente Nacional y tal); lo liberal, es decir, la izquierda ahora es el nebuloso Centro y éste, en esa suerte de regresión histórica que es la única dinámica colombiana, sería la derecha. En consecuencia, el CD es la ultraderecha.

Pura semántica sangrienta de Patria Boba.