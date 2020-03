Impolítico

A esta última se contraponía “la idea de 1914”, el socialismo nacionalista y de estado que triunfa no solo sobre el socialismo marxista sino también sobre el liberalismo y la democracia. Dicho intento por borrar de la historia toda traza de intencionalidad política como resultado de la contingencia bélica cristaliza la oposición entre una comunidad fuertemente impregnada de elementos aristocráticos y de culto y la sociedad no solo democrática sino también profana. Se trata, dice Mann, de una verdadera ideología de la guerra. Según dicha ideología, la muerte y el sacrificio consolidarían ulteriormente el sentimiento de comunidad nacional grande y orgullosa.

Los comentaristas ingleses se refieren al presupuesto presentado por un gobierno de financistas como una “economía de guerra”. La diferencia poco tiene que ver con derecha e izquierda. Macron no es un socialista. Los actuales conservadores ingleses han abandonado sus posiciones de austeridad en favor del gasto y el intervencionismo estatal. Se trata, antes bien, de distinguir entre “comunidad” y “sociedad” como eje articulador de las distinciones políticas. La última vez que ello tuvo lugar fue en 1928. En ese año el escritor alemán Thomas Mann advertía que el triunfo de la idea de comunidad forjada en la guerra era visto por un extendido sector de la cultura, la publicidad y la opinión pública no solo como la superación definitiva del marxismo sino también de “la idea de 1789”.