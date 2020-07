Impuestos y no caridad

Tenía varios temas entre el tintero: el coincidente llamado a la “desobediencia civil” de extremos democráticamente tóxicos —antes Uribe y ahora Petro—; la contradictoria advertencia del ministro de Salud quien, al paso que dice que “lo peor está por venir”, avala jornadas sin IVA y la apertura de todo tipo de sectores; o la nueva caída de Duque en las encuestas, a pesar de su exposición mediática, aburrida y abusiva, mediante un programa de televisión en horario “cuasi prime time”, que al principio de la pandemia fue necesario, pero que ahora no ve ni Juliana, su madre.

He resistido a la tentación de escribir sobre alguno de ellos. Me acabo de sorprender, positivamente, con algo que me parece estructural y hace parte de las cosas interesantes que, en medio de la muerte y la desolación, esta pandemia podría dejarle como herencia al sueño de alcanzar una sociedad más justa.