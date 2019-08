Indagatoria al expresidente Uribe es tardía, inconveniente y politiquera

none

Desde que el expresidente y senador Uribe Vélez entregó el poder, casi todos los días por diferentes medios de comunicación aparecen contra él falsas acusaciones que finalmente se diluyen en los estrados judiciales, puesto que las pruebas presentadas no resisten el acervo probatorio, ya que se ocultan en los cerebros pecaminosos de sus falsos detractores y acusadores.

Pero lo más grave es que todo se haga en vísperas de los comicios electorales regionales, cuando la Corte Suprema de Justicia ha tenido tiempo suficiente para hacerlo desde tiempo atrás. Valdría la pena que la Procuraduría y el defensor del Pueblo indagaran sobre este asunto, que no está nada claro para la opinión pública.

La justicia debe ser seria, pronta, honesta y transparente, las pruebas que se aportan a un proceso deben resistir todo el acervo probatorio y no servir de esguinces jurídicos para perjudicar a ciudadanos de bien, como en el proceso que sigue la Corte Suprema de Justicia al expresidente y senador Uribe.

No se justifica que el expresidente y senador Álvaro Uribe sea llamado a indagatoria a dos semanas de las elecciones regionales; tal determinación está causando zozobra y malestar en el mundo jurisprudencial nacional e internacional, lo que podría interpretarse como una jugada de sesgo político para perjudicar a su partido Centro Democrático en las elecciones del 27 de octubre, que justamente ha sido uno de los más votados en los últimos comicios electorales y del cual es su fundador y jefe máximo.

Causa tristeza y preocupación que la justicia se preste para ser receptora de un expediente construido a base de falsas imputaciones y viejas rencillas politiqueras, sobre todo polarizando al país en forma tal que, por ese hecho de ahora en adelante, las campañas a gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y ediles se verán mayormente polarizadas y, Dios no lo quiera, con agresiones físicas y verbales que pueden desencadenar graves problemas de orden público.

El llamado a indagatoria al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, en forma tardía, inconveniente y politiquera, para el 8 de octubre próximo, a 19 días de las elecciones regionales, producirá una desbandada política a favor del Centro Democrático; sus detractores y opositores muy seguramente quedarán tendidos en la arena como los toros de lidia, que cuando no muestran buena casta y nobleza son encerrados de nuevo para ser utilizados de relleno en próximas corridas.