India sensual

La India, un emporio cultural y líder en muchos aspectos de la historia universal, hoy en día una gran potencia económica, cuenta sin ambages sus expresiones sexuales a través de figuras y esculturas.

Nada más llegar me vi envuelto en sus aromas y colores que me produjeron un brinco mental. Me puse a recorrer pueblos y ciudades como místico desempleado acompañado de mi amante y un guía local que parecía más bien un paisa emprendedor. El calor, el exotismo de paisajes llenos de templos y el olor a incienso por las noches, todo estaba conspirando con mis emociones. Las diferentes diosas esculpidas en las piedras, con los senos brillantes por tanta tocadera de los visitantes en los diferentes templos, dispararon mi imaginación.

En actitud sacerdote y profeta pasé a explicarle a mi pequeña concurrencia lo que estaba rondando por mi cabeza al ver tantas figuras y esculturas. Ahora compartiré con ustedes mi visión sobre ellas. Debo aclarar que como muchas de las descripciones estaban en sánscrito –lengua milenaria, uno de los 22 idiomas oficiales de India- tuve que ser asistido por un guía versado en la materia. Fue necesario también, obvio, apelar a una traducción e interpretación libre de sánscrito–inglés-español/bogotano. Entre las esculturas con sus respectivas historias que más me llamaron la atención están:

En sánscrito: los abrazos celestes. Traducción bogotana: el pulpo. Se describe la suavidad y rapidez de las manos en el espíritu de la pareja, sin que se note para dónde se dirigen, pero al final llegan a donde quieren. Y, a no ser que usted sea un pulpo verdadero, es decir tenga tentaculos, debe pasar al siguiente párrafo. Aquí califican todos aquellos cuya habilidad manual sea su don. Se puede pensar en magos, escultores, carteristas, novias-novios sin compromiso pero con ganas. En cierto momento la descripción despista ya que en un aparte se menciona la utilización del “divino movimiento”, interpretado como la posibilidad de meter pierna mientras las manos hacen su labor igual que los jugadores de futbol, pero sin tarjeta amarilla.

En sánscrito: voz única. Traducción bogotana: grito de orgasmo simultáneo. Se describe el diálogo trascendental, o sea, es cuestión de charlita, de vender la idea de ser los dos, mira estemos tranquilos, no hay nada malo en conocernos cada día más, en que si tú y yo estamos de acuerdo vayamos siendo libres, sin temor a llegar a donde queremos, ven, ven, sí, sí… (el resto de la labia se la dejo al lector). Se aconseja no practicar esta modalidad en un hotel para evitar explicar al gerente y a los de seguridad que no se está tratando de estrangular a la pareja. Califican mujer u hombre, especialmente abogados seductores y amas de casa aburridas con la rutina y el marido.

En sánscrito: vista a la eternidad. Traducción bogotana: apertura amable de piernas. Según la descripción milenaria, exige un cuidado enorme para que en forma muy tierna se le sugiera a la pareja la necesidad de abrir un poquito más las piernas. Si no hay delicadeza, en lugar de un orgasmo la pareja puede tener un calambre y comenzará a saltar por la habitación como un canguro. Califican los ginecólogos confundidos, jefes manilargos, profesores de golf, arquitectos obsesionados por las bisagras, dentistas sin o con trabajo.

En sánscrito: flor de loto. Traducción bogotana: loto-cotodo. Sólo para expertos, mujer u hombre. La descripción explica que una mirada inicial -penetrante- a la pareja dominará la resistencia del pudor para proceder a tocar sin límites. La mirada no puede durar mucho, va y se duermen, me aclara el guía; además, aconseja evitar una salida en falso, es decir un chiste flojo -en sánscrito “palabras que no llaman a la elevación”- pues la pareja comenzará a analizar si el color del techo armoniza con el resto de la casa. Pequeños bostezos, tapados con la mano en forma disimulada, indicarán que fue un fracaso la reunión y es hora de hacer el papelazo, mirar el celular y decir que un mensaje de la oficina urgente lo/la requiere en forma inmediata. Así es que se viste rapidito y se va. Califican ejecutivas o ejecutivos acostumbrados al mundo moderno, de decisiones de segundos, o sea a empelotarse lo antes posible, comida rápida… bueno, y los maduritos o maduritas con ganas de tiki-tiki a la 1 de la tarde.

YouTube.

Que tenga un domingo amable.